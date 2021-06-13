UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Карпатах ливень, в других регионах объявлено штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье в Украине продолжают идти дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в западных областях значительный дождь; днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

Ранее синоптик предупредили, что погода в Украине ухудшится в воскресенье, 13 июня, из-за прихода атмосферного фронта, который притянет с собой обильные дожди, фронтальные ливни и грозы.

Такая непогода в некоторых регионах также будет сопровождаться похолоданием. При этом на востоке Украины в воскресенье будет преобладать сухая погода

Напомним, в Косовском районе Ивано-Франковской области мальчик поскользнулся на камнях и упал в реку. Ребенка понесло вниз по течению, его сейчас разыскивают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждение