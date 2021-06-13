В Карпатах ливень, в других регионах объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Сегодня в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в западных областях значительный дождь ; днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности - желтый).

Ранее синоптик предупредили, что погода в Украине ухудшится в воскресенье, 13 июня, из-за прихода атмосферного фронта, который притянет с собой обильные дожди, фронтальные ливни и грозы.

Такая непогода в некоторых регионах также будет сопровождаться похолоданием. При этом на востоке Украины в воскресенье будет преобладать сухая погода

Напомним, в Косовском районе Ивано-Франковской области мальчик поскользнулся на камнях и упал в реку. Ребенка понесло вниз по течению, его сейчас разыскивают.