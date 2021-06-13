У Карпатах злива, в інших регіонах оголошено штормове попередження

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Сьогодні у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ ; вдень в Україні грози , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Раніше синоптик попередили, що погода в Україні погіршиться в неділю, 13 червня, через прихід атмосферного фронту, який притягне з собою рясні дощі, фронтальні зливи та грози.

Така негода в деяких регіонах також буде супроводжуватися похолоданням. При цьому на сході України в неділю переважатиме суха погода

Нагадаємо, у Косівському районі Івано-Франківської області хлопчик послизнувся на камінні та впав у річку. Дитину понесло вниз за течією, її зараз розшукують.