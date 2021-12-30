В Карпатах до конца года сохранится опасность схождения лавин: карта
Фото: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (t.me/dsns_telegram)
Спасатели предупредили украинцев о высокой снеголавинной опасности в Карпатах. Она сохранится до конца 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"30-31 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.
По данным Укргидрометцентра, объявлен 3 уровень опасности.
Напомним, синоптики предупредили о непогоде в Украине. На дорогах большинства областей удержится гололедица.