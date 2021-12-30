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В Карпатах до конца года сохранится опасность схождения лавин: карта

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 12:49
В Карпатах до конца года сохранится опасность схождения лавин: карта Фото: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иванна Шовкун

Спасатели предупредили украинцев о высокой снеголавинной опасности в Карпатах. Она сохранится до конца 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"30-31 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

По данным Укргидрометцентра, объявлен 3 уровень опасности.

В Карпатах до конца года сохранится опасность схождения лавин: карта

Напомним, синоптики предупредили о непогоде в Украине. На дорогах большинства областей удержится гололедица.

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