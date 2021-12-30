ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Карпатах до кінця року збережеться небезпека сходження лавин: карта

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 грудня 2021 12:49
У Карпатах до кінця року збережеться небезпека сходження лавин: карта Фото: рятувальники попередили про небезпеку у Карпатах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іванна Шовкун

Рятувальники попередили українців про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах. Вона збережеться до кінця 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"30-31 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.

За даними Укргідрометцентру, оголошено 3 рівень небезпеки.

У Карпатах до кінця року збережеться небезпека сходження лавин: карта

Нагадаємо, синоптики попередили про негоду в Україні. На дорогах більшості областей утримається ожеледиця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю