У Карпатах до кінця року збережеться небезпека сходження лавин: карта
Фото: рятувальники попередили про небезпеку у Карпатах (t.me/dsns_telegram)
Рятувальники попередили українців про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах. Вона збережеться до кінця 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
"30-31 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.
За даними Укргідрометцентру, оголошено 3 рівень небезпеки.
Нагадаємо, синоптики попередили про негоду в Україні. На дорогах більшості областей утримається ожеледиця.