В Карпатах ищут четырех лыжников

В Карпатах спасатели осуществляют поиски четырех туристов. Они исчезли накануне во время катания на лыжах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фейсбук-страницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гымба, во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, вероятно, потерявших ориентир и заблудившихся", - говорится в сообщении.

Спустя полчаса пропавшие лыжники вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели направили их в село Березники. Поисковые работы продолжаются.

Как указано, в операции задействованы семеро спасателей и две единицы спецтехники. Температура воздуха в районе поиска около 10 градусов мороза.