UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Карпатах ищут четырех лыжников

Автор: Анна Полисученко

В Карпатах спасатели осуществляют поиски четырех туристов. Они исчезли накануне во время катания на лыжах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фейсбук-страницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гымба, во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, вероятно, потерявших ориентир и заблудившихся", - говорится в сообщении.

Спустя полчаса пропавшие лыжники вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели направили их в село Березники. Поисковые работы продолжаются.

Как указано, в операции задействованы семеро спасателей и две единицы спецтехники. Температура воздуха в районе поиска около 10 градусов мороза.

Ранее мы писали, что при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двоих пытаются спасти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты