У Карпатах шукають чотирьох лижників

У Карпатах рятувальники здійснюють пошуки чотирьох туристів. Вони зникли напередодні під час катання на лижах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фейсбук-сторінку Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"О 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв'язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали", - йдеться в повідомленні.

Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв'язок і повідомили свої координати. Рятувальники направили їх у село Березники. Пошукові роботи тривають.

Як зазначено, в операції задіяні семеро рятувальників і дві одиниці спецтехніки. Температура повітря в районі пошуку близько 10 градусів морозу.