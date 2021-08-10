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В Карпатах группе туристов стало плохо, трех детей госпитализировали

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 10 августа, в районе горы Клифа Раховского района туристической группе стало плохо. Троих детей доставили в медицинское учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Около 11:30 группа туристов из 28 человек обратилась за помощью к горным спасателям Закарпатья.

"На высокогорье в экстремалов из Запорожской области ухудшилось самочувствие, а трое детей 10, 12 и 14 лет нуждаются в помощи в транспортировке в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Спасатели оказали доврачебную медицинскую помощь трем детям и транспортировали их в село Луги к специалистам экстренной медицинской помощи.

Предварительно установлено, что дети могли получить пищевое отравление.

Также вместе с пострадавшими детьми спасатели эвакуировали еще пять туристов группы, среди которых двое взрослых и трое несовершеннолетних.

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КарпатыГСЧС