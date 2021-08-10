В Карпатах группе туристов стало плохо, трех детей госпитализировали

Около 11:30 группа туристов из 28 человек обратилась за помощью к горным спасателям Закарпатья.

"На высокогорье в экстремалов из Запорожской области ухудшилось самочувствие, а трое детей 10, 12 и 14 лет нуждаются в помощи в транспортировке в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Спасатели оказали доврачебную медицинскую помощь трем детям и транспортировали их в село Луги к специалистам экстренной медицинской помощи.

Предварительно установлено, что дети могли получить пищевое отравление.

Также вместе с пострадавшими детьми спасатели эвакуировали еще пять туристов группы, среди которых двое взрослых и трое несовершеннолетних.