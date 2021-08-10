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У Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Близько 11:30 група туристів з 28 осіб звернулася за допомогою до гірських рятувальників Закарпаття.

"На високогір'ї в екстремалів із Запорізької області погіршилося самопочуття, а троє дітей 10, 12 і 14 років потребують допомоги в транспортуванні до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники надали долікарську медичну допомогу трьом дітям та транспортували їх у село Луги до фахівців екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що діти могли отримати харчове отруєння.

Також разом з постраждалими дітьми рятувальники евакуювали ще п'ять туристів групи, серед яких двоє дорослих і троє неповнолітніх.

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КарпатыДСНС