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В Карпатах - больше метра: появилась карта высоты снежного покрова в Украине

Новина українською → Украина, Пятница 12 февраля 2021 10:53
В Карпатах - больше метра: появилась карта высоты снежного покрова в Украине Фото: снег на горе Пип Иван (facebook.com/chornogora)
Автор: РБК-Украина

Снег в Украине укрыл большую часть Украины, кроме южного и восточного регионов. Наибольшая высота снежного покрова по состоянию на утро 12 февраля наблюдается в Ивано-Франковской (112 см) и Закарпатской областях (87 см).

Об этом свидетельствуют данные карты, опубликованной Укргидрометцентром на своей странице в Facebook.

Согласно данным карты, снег отсутствует в Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму. В Херсонской области снега немного - менее 0,5 см.

В Карпатах - больше метра: появилась карта высоты снежного покрова в УкраинеФото: Укргидрометцентр

Напомним, 12 февраля во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Сегодня в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Синоптики объявили там второй уровень опасности, оранжевый.

В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях возможно налипание мокрого снега и гололед, из-за чего объявлен первый уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

Также в конце января в Укргидрометцентре не исключали возвращения 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

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