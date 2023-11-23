В Карпатах -10. Рятувальники дали поради, попередивши про негоду не лише в горах

"-10°С вже на горі Піп Іван Чорногірський. Тож, якщо вирушаєте в гори – подбайте про теплий одяг", - порадили рятувальники.

Погода в Києві та області

Крім того, за даними ДСНС, вдень у Києві, західних та північних областях прогнозуються пориви 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с. У столиці та Київській області також очікується на дорогах ожеледиця.

"Закликаємо пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки", - додали у відомстві.

Погода у столиці

Погода у Києві та області почала псуватися з учора. У столиці в середу, 22 листопада, випав сніг, почалася ожеледиця. Столичних водіїв ще вранці просили не виїжджати на дороги без потреби. Не кращою була ситуація і в інших регіонах України. Вже на 12:00 22 листопада через погіршення погоди в Україні сталося 46 ДТП. Враховуючи загальну кількість викликів поліції, кожен сьомий був саме через аварію.

Причому, зважаючи на прогнози синоптиків, негода сьогодні посилиться. Зокрема, в Києві попередили про мокрий сніг і ожеледицю.