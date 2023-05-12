UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Кароліна" стала першим фіналістом на Сході: відео всіх голів вечора НХЛ

Фото: Єспер Фаст закинув переможну шайбу "Гаррікейнз" (twitter.com/Canes)
Автор: Антон Федорців

До розв'язки наближається плей-офф Кубка Стенлі-2023. Завдяки четвертій перемозі в серії "Кароліна Гаррікейнз" виборола путівку до фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Домашній матч "Гаррікейнз" проти "Нью-Джерсі" склався непросто. Гості зуміли відкрити рахунок під завісу першого періоду – Мерсер у дотик замкнув передачу Маєра на дальній стійці.

"Кароліна" відновила статус-кво на старті другої 20-хвилинки. Це Слевін підступним кидком від синьої лінії застав зненацька голкіпера "Девілз". Та згодом "Нью-Джерсі" реалізував більшість – Маєр класно розібрався на добиванні після кидка Гемілтона. "Гаррікейнз", однак, відігралися вдруге, коли Бернс "прошив" воротаря кидком від правого борту.

Зрештою, справа дійшла до овертайму. А там вирішальну перемогу в серії для "Кароліни" вирвав Фаст. Шведський нападник за чисельної переваги господарів льоду холоднокровним пострілом із правої зони вкидання оформив третю шайбу "Гаррікейнз".

Суперник "Кароліни" у фіналі на Сході може визначитися у ніч проти суботи. "Флориді" достатньо перемогти "Торонто" на виїзді, щоб стати другим фіналістом конференції. Наразі "Пантерз" ведуть у серії 3:1.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Кароліна" – "Нью-Джерсі" – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0); серія – 4:1
  • "Даллас" – "Сіетл" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0); серія – 3:2

До слова, напередодні "Едмонтон" домашньою перемогою над "Вегасом" зрівняв рахунок у серії другого раунду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей