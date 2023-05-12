RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Каролина" стала первым финалистом на Востоке: видео всех голов вечера НХЛ

Фото: Йеспер Фаст забросил победную шайбу "Гаррикейнз" (twitter.com/Canes)
Автор: Антон Федорцив

К развязке близится плей-офф Кубка Стэнли-2023. Благодаря четвертой победе в серии "Каролина Харрикейнз" завоевала путевку в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Домашний матч "Харрикейнз" против "Нью-Джерси" сложился непросто. Гости сумели открыть счет под занавес первого периода – Мерсер в касание замкнул передачу Майера на дальней стойке.

"Каролина" восстановила статус-кво на старте второй 20-минутки. Это Слевин коварным броском от синей линии застал врасплох голкипера "Девилз". Но вскоре "Нью-Джерси" реализовал большинство – Майер классно разобрался на добивании после броска Хэмилтона. "Харрикейнз", однако, отыгрались второй раз, когда Бернс "прошил" вратаря броском от правого борта.

В конце концов дело дошло до овертайма. А там решающую победу в серии для "Каролины" вырвал Фаст. Шведский нападающий при численном преимуществе хозяев льда хладнокровным выстрелом из правой зоны вбрасывания оформил третью шайбу "Харрикейнз".

Соперник "Каролины" в финале на Востоке может определиться в ночь на субботу. "Флориде" достаточно победить "Торонто" на выезде, чтобы стать вторым финалистом конференции. Пока "Пантерз" ведут в серии 3:1.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Каролина" – "Нью-Джерси" – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0); серия – 4:1
  • "Даллас" – "Сиэтл" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0); серия – 3:2

К слову, накануне "Эдмонтон" домашней победой над "Вегасом" сравнял счет в серии второго раунда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей