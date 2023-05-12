"Каролина" стала первым финалистом на Востоке: видео всех голов вечера НХЛ

Домашний матч "Харрикейнз" против "Нью-Джерси" сложился непросто. Гости сумели открыть счет под занавес первого периода – Мерсер в касание замкнул передачу Майера на дальней стойке.

"Каролина" восстановила статус-кво на старте второй 20-минутки. Это Слевин коварным броском от синей линии застал врасплох голкипера "Девилз". Но вскоре "Нью-Джерси" реализовал большинство – Майер классно разобрался на добивании после броска Хэмилтона. "Харрикейнз", однако, отыгрались второй раз, когда Бернс "прошил" вратаря броском от правого борта.

В конце концов дело дошло до овертайма. А там решающую победу в серии для "Каролины" вырвал Фаст. Шведский нападающий при численном преимуществе хозяев льда хладнокровным выстрелом из правой зоны вбрасывания оформил третью шайбу "Харрикейнз".

Соперник "Каролины" в финале на Востоке может определиться в ночь на субботу. "Флориде" достаточно победить "Торонто" на выезде, чтобы стать вторым финалистом конференции. Пока "Пантерз" ведут в серии 3:1.

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