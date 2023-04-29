"Кароліна" і "Даллас" вийшли в другий раунд Кубка Стенлі: відео всіх голів вечора НХЛ

"Кароліна" гостювала в Нью-Йорку. Тамтешні "Айлендерс" зуміли відкрити рахунок у середині першого періоду. Це Клаттербак класним кидком із правої зони завершив атаку острів'ян за участі Пулока та Сізікаса.

"Гаррікейнз" знайшли відповідь на випад "Нью-Йорка" аж у третій 20-хвилинці. У затяжній атаці каролінців вчасно опинився на "п'ятаку" Ахо та влучним добиванням перевів матч в овертайм. Уже там перемогу в поєдинку та серії пострілом із нульового кута приніс Штястни.

А ось "Даллас" узявся до справи зі старту. Уже в дебюті протистояння з "Міннесотою" Хінц майстерно обіграв оборонця і поцілив у ближній кут. Ще дві шайби "Старз" оформили в другому періоді: Джонстон із центральної зони замкнув передачу Дадонова, а Марчмент реалізував вихід 1 в 0.

Розмочити рахунок міннесотці зуміли в третій 20-хвилинці, коли Гудро розібрався з воротарем на "п'ятаку". "Вайлд" пішли ва-банк і випустили шостого польового. Та реалізувати свої можливості не змогли, а натомість пропустили від Домі в порожні ворота.

Отже, "Даллас" виграв серію в "Міннесоти" (4:2). У наступному раунді "Старз" зустрінуться з переможцем пари "Сіетл" – "Колорадо", які зіграють максимальні 7 матчів. Суперником "Кароліни" буде сильніший у протистоянні "Нью-Джерсі" та "Рейнджерс".

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