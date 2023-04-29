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"Кароліна" і "Даллас" вийшли в другий раунд Кубка Стенлі: відео всіх голів вечора НХЛ

Фото: Джейк Оттінджер доклався до перемоги "Далласа" (twitter.com/DallasStars)
Автор: Антон Федорців

Чергові матчі стартового раунду Кубка Стенлі-2023 дозволили визначити ще двох учасників наступного. Ними стали "Кароліна Гаррікейнз" і "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Кароліна" гостювала в Нью-Йорку. Тамтешні "Айлендерс" зуміли відкрити рахунок у середині першого періоду. Це Клаттербак класним кидком із правої зони завершив атаку острів'ян за участі Пулока та Сізікаса.

"Гаррікейнз" знайшли відповідь на випад "Нью-Йорка" аж у третій 20-хвилинці. У затяжній атаці каролінців вчасно опинився на "п'ятаку" Ахо та влучним добиванням перевів матч в овертайм. Уже там перемогу в поєдинку та серії пострілом із нульового кута приніс Штястни.

А ось "Даллас" узявся до справи зі старту. Уже в дебюті протистояння з "Міннесотою" Хінц майстерно обіграв оборонця і поцілив у ближній кут. Ще дві шайби "Старз" оформили в другому періоді: Джонстон із центральної зони замкнув передачу Дадонова, а Марчмент реалізував вихід 1 в 0.

Розмочити рахунок міннесотці зуміли в третій 20-хвилинці, коли Гудро розібрався з воротарем на "п'ятаку". "Вайлд" пішли ва-банк і випустили шостого польового. Та реалізувати свої можливості не змогли, а натомість пропустили від Домі в порожні ворота.

Отже, "Даллас" виграв серію в "Міннесоти" (4:2). У наступному раунді "Старз" зустрінуться з переможцем пари "Сіетл" – "Колорадо", які зіграють максимальні 7 матчів. Суперником "Кароліни" буде сильніший у протистоянні "Нью-Джерсі" та "Рейнджерс".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Кароліна" – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1); серія – 2:4
  • "Флорида" – "Бостон" – 7:5 (2:1, 1:1, 4:3); серія – 3:3
  • "Міннесота" – "Даллас" – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1); серія – 2:4
  • "Сіетл" – "Колорадо" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1); серія – 3:3

До слова, напередодні "Вегас" першим завоював путівку в другий раунд плей-офф Кубка Стенлі.

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