Кармічний бумеранг змусить ці знаки Зодіаку зробити вирішальний крок: липень буде доленосним

Діва

Липень стане для вас моментом істини. Усе, що довго відкладалося, раптом вийде на перший план і вимагатиме чіткого рішення. Зірки підштовхнуть вас до відповідального вибору, який може змінити не лише побут, а й ставлення до себе. Ви відчуєте, що вже час припинити сумніватися в собі й діяти впевнено, навіть якщо страх ще поруч.

Ваш кармічний урок: довіряйте власній інтуїції, навіть коли логіка каже "ні".

Скорпіон

Цього місяця Всесвіт готує для вас несподіваний поворот. Ваша здатність бачити те, що приховано від інших, стане ключем до важливої розв’язки. Минулі вчинки нагадають про себе, і доведеться або спробувати все виправити, або просто відпустити. Усе, що замовчувалося, рветься назовні, тож не бійтеся говорити відверто.

Ваш кармічний урок: сила у глибині, а нове життя вас знайде, навіть якщо ви не готові до трансформації.

Телець

Липень принесе момент, коли доведеться розставити крапки над "і" у справі, яка давно тягне вас назад. Ви відчуєте, що не можете більше терпіти, тому ухвалите рішення, яке раніше здавалося надто радикальним. Життя запитає, чи готові ви пожертвувати стабільністю заради щастя. І відповідь має йти не від страху, а від серця.

Ваш кармічний урок: навчіться обирати себе - завжди і в будь-якій ситуації.

Терези

Вам доведеться зробити вибір, який здаватиметься несправедливим, але без нього не буде руху вперед. Старі зв’язки, які більше не дають тепла, можуть розірватися, аби звільнити місце для нових. Не шукайте порад, цей вибір особистий, навіть якщо принесе біль. Та саме він приведе до внутрішньої свободи, якої так давно бракувало.

Ваш кармічний урок: завжди слухайте своє серце та не дозволяйте собою маніпулювати.