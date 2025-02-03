"Карма вона така": генерал-майор запасу СБУ про ліквідацію Саркісяна в Москві

"Така дуже цікава тема. Чому? Тому що я категоричний противник того, щоб там хтось в нас в Києві з трибуни, наприклад, сьогодні вийшов і сказав, що ми беремо на себе відповідальність, тому що ми його ліквідували. Слухайте, карма вона така, знаєте. Щоб людина не робила, воно все одно потім прилітає. Рано чи пізно", - сказав Ягун.

Він звернув увагу на бурхливу біографію Саркісяна, на те, звідки він походить та які шлейфи за ним можуть висіти.

"Нехай розбирає ці завали той, хто в цьому хоче займатися. А решті - зрадникам і колаборантам, нехай вони просто подумають, що Москва - це велике місто. І цегла з 10-го поверху може в будь-який момент впасти. Тому я ще раз наголошую, що карма вона така річ. І більше користі буде, коли наші служби просто промовчать. Нема людини - проблема закінчилася", - зазначив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ підкреслив, що всі будуть пам'ятати Саркісяна "не як якогось там видатного "бізнесмена", який очолював якусь там федерацію боксу, а всі будуть його пам'ятати як зрадника, який свого часу зрадив країну, паспорт якої в кишені він мав".