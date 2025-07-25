Карма подарує 4 знакам Зодіаку початок "білої смуги"

Козоріг

Настав час обирати, куди ви будете рухатися далі. І вже скоро карма допоможе вам визначитися, рішення буде важким, але вам не варто боятися помилитися. Ви зможете обрати правильний шлях, адже побачите наслідки своїх вчинків. І якщо ви не йшли проти правил та не гралися з вогнем, то вам не доведеться розплачуватися за помилки, замість цього на вас чекає особлива винагорода.

Рак

Гороскоп до кінця літа обіцяє вам початок "білої смуги". Карма вирішила відновити справедливість та повернути щастя у ваше життя. Саме тому варто зосередити всі думки не на поганому, а на тому, що дійсно вартує уваги. Робіть добрі справи та не дозволяйте дрібним невдачам усе зіпсувати, вам ніщо не загрожує.

Овен

До кінця літа може статися те, на що ви так давно чекали. "Чорна смуга", яка приносила чимало проблем, нарешті піде. Кармічний успіх знайде вас у дуже несподіваній події, але саме так і потрібно. Довіртеся долі та не намагайтеся втекти від змін, всі вони принесуть вам користь.

Діва

Гороскоп успіху радить вам відмовитися від необачних рішень. Просто не квапте події та дозвольте кармі все зробити за вас. Вже скоро ви побачите справедливий фінал історії, яка вже давно не давала вам дихати на повні груди. І після цього почнеться особливий період, який буде протилежністю "чорної смуги".