Карма подарит 4 знакам Зодиака начало "белой полосы"

Козерог

Пришло время выбирать, куда вы будете двигаться дальше. И уже скоро карма поможет вам определиться, решение будет трудным, но вам не стоит бояться ошибиться. Вы сможете выбрать правильный путь, ведь увидите последствия своих поступков. И если вы не шли против правил и не играли с огнем, то вам не придется расплачиваться за ошибки, вместо этого вас ждет особое вознаграждение.

Рак

Гороскоп до конца лета обещает вам начало "белой полосы". Карма решила восстановить справедливость и вернуть счастье в вашу жизнь. Именно поэтому стоит сосредоточить все мысли не на плохом, а на том, что действительно стоит внимания. Делайте добрые дела и не позволяйте мелким неудачам все испортить, вам ничто не угрожает.

Овен

До конца лета может произойти то, чего вы так давно ждали. "Черная полоса", которая приносила немало проблем, наконец-то уйдет. Кармическая удача найдет вас в очень неожиданном событии, но именно так и нужно. Доверьтесь судьбе и не пытайтесь убежать от перемен, все они принесут вам пользу.

Дева

Гороскоп удачи советует вам отказаться от опрометчивых решений. Просто не торопите события и позвольте карме все сделать за вас. Уже скоро вы увидите справедливый финал истории, которая уже давно не давала вам дышать полной грудью. И после этого начнется особый период, который будет противоположностью "черной полосы".