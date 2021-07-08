В Карелии горят леса. Введен режим чрезвычайной ситуации
Фото: в Карелии произошли лесные пожары (GettyImages)
В Карелии произошли масштабные лесные пожары. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
Сейчас площадь лесных пожаров составляет 170 га.
"Такое решение 7 июля принято региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за двух действующих лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений", - говорится в сообщении.
Огонь тушат 44 человека с помощью девяти единиц техники, работают арендаторы леса и карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.
Напомним, из-за рекордной жары в Канаде более 130 лесных пожаров.
Кроме того, лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.