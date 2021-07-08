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В Карелии горят леса. Введен режим чрезвычайной ситуации

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Карелия, Четверг 08 июля 2021 10:40
В Карелии горят леса. Введен режим чрезвычайной ситуации Фото: в Карелии произошли лесные пожары (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карелии произошли масштабные лесные пожары. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Сейчас площадь лесных пожаров составляет 170 га.

"Такое решение 7 июля принято региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за двух действующих лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений", - говорится в сообщении.

Огонь тушат 44 человека с помощью девяти единиц техники, работают арендаторы леса и карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

Напомним, из-за рекордной жары в Канаде более 130 лесных пожаров.

Кроме того, лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.

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