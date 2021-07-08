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У Карелії горять ліси. Введено режим надзвичайної ситуації

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Карелія, Четвер 08 липня 2021 10:40
У Карелії горять ліси. Введено режим надзвичайної ситуації Фото: у Карелії сталися лісові пожежі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Карелії сталися масштабні лісові пожежі. У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Наразі площа лісових пожеж становить 170 га.

"Таке рішення 7 липня прийнято регіональною комісією з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій через дві діючі лісові пожежі на території Вешкельського та Лоймольського сільських поселень", - йдеться в повідомленні.

Вогонь гасять 44 людини за допомогою дев'яти одиниць техніки, працюють орендарі лісу і Карельський центр авіаційної та наземної охорони лісів.

Нагадаємо, через рекордну спеку у Канаді понад 130 лісових пожеж.

Крім того, лісові пожежі в Канаді наблизилися до уранової шахти.

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