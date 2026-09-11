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Кардиоцентр получил оборудование на 2,5 млн грн: оно поможет безопасно перевозить пациентов

17:03 11.09.2026 Пт
2 мин
Реализация проекта длилась почти пол года
aimg Василина Копытко
Кардиоцентр получил оборудование на 2,5 млн грн: оно поможет безопасно перевозить пациентов Новое оборудование поможет безопаснее транспортировать больных (фото: Назар Озерянский/Facebook)
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Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины получил современное оборудование для медицинского транспорта стоимостью около 2,5 млн. гривен. Его передал германский благотворительный фонд "Сине-желтый крест".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение кардиохирурга Центра и соучредителя ОО "Дія в Україні" Назара Озерянского в Facebook.

Новое оборудование для Кардиоцентра

По его словам, реализация проекта длилась около полугода.

"Международная поддержка имеет наибольшую ценность, когда она быстро превращается в реальную помощь пациентам. Именно это сегодня и произошло", - написал Озерянский.

Новое оборудование позволит более безопасно транспортировать как младенцев, так и взрослых пациентов в критически тяжелых состояниях.

Для медицинского транспорта передали:

  • дефибриллятор с монитором;
  • монитор (пациента);
  • аппарат искусственной вентиляции легких;
  • газовый анализатор с раскладными картриджами.

"Благодарю главу фонда "Сине-желтый крест" Линду Май, которая также является Почетным консулом Украины в Германии, за доверие и искреннюю помощь Украине в самые тяжелые времена. Отдельное спасибо директору Центра Георгию Маньковскому за всестороннюю поддержку этой инициативы на всех этапах развития", - добавил Озерянский.

Он также отмечает, что надеется, что передача нового оборудования станет началом дальнейшего сотрудничества и в будущем предстоит еще много совместных инициатив, которые помогут спасать жизнь украинцев.

Фонд передает помощь украинским больницам

Немецкий благотворительный фонд "Сине-желтый крест" системно поддерживает украинские медицинские учреждения. Кроме оборудования для Кардиоцентра, недавно в рамках гуманитарной миссии фонд передал помощь в отделения интенсивной терапии и реанимации малышей в разных городах:

  • 8 автомобилей скорой медицинской помощи;
  • 3 современных инкубатора для выхаживания младенцев с критически низкой массой тела;
  • 6 реанимационных систем для новорожденных.

Читайте также, что недавно Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины посетила делегация Всемирного банка, Банка развития Совета Европы и Правительства Швеции. Она проверила оборудование, которое ранее передали медцентру.

Раньше мы писали о том, как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве.

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