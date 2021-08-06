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Каратист Горуна добыл десятую "бронзу" для Украины на Олимпиаде

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский каратист Станислав Горуна завоевал "бронзу" на Олимпийских играх в Токио. Это уже десятая бронзовая медаль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Горуна в полуфинале Олимпийских игр выступил против итальянца Луиджи Буса. В начале схватке вперед вышел итальянский каратист - ему зачли 1 очко.

Украинский спортсмен смог выйти вперед, выполнив удар туловище, однако после просмотра видеоповтора судьи не засчитали ему прием ваза-ари, откинув его результат назад.

После этого итальянский каратист вышел вперед, получив еще одно очко, а уже через несколько секунд - еще одно. Таким образом счет стал 3:0 не в пользу Горуны.

Итальянец удержал результат до конца, победив в схватке. Горуна получил бронзовую медаль.

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