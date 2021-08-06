RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Каратист Горуна здобув десяту "бронзу" для України на Олімпіаді

Автор: Дмитро Левицький

Український каратист Станіслав Горуна завоював "бронзу" на Олімпійських Іграх в Токіо. Це вже десята бронзова медаль України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Горуна у півфіналі Олімпійських ігор виступив проти італійця Луїджі Буса. На початку сутички вперед вийшов італійський каратист - йому зарахували 1 очко.

Український спортсмен зміг вийти вперед, виконавши удар тулуб, проте після перегляду відеоповтору судді не зарахували йому прийом ваза-арі, відкинувши його результат назад.

Після цього італійський каратист вийшов вперед, отримавши ще одне очко, а вже через кілька секунд - ще одне. Таким чином рахунок став 3:0 не на користь Горуни.

Італієць втримав результат до кінця, перемігши в сутичці. Горуна отримав бронзову медаль.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортОлімпіада 2020