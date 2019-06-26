Карасев: тренд парламентских выборов - запрос на социальную справедливость

Фото: Алла Шлапак (из открытых источников)

Карасев отметил, что партия Шлапак "Социальная справедливость" соответствует тренду

Новые лица не являются для украинского избирателя самоцелью, главный тренд внеочередных выборов в Верховную раду Украины - запрос народа на принципиально новые, европейские социальные стандарты. Ему вполне соответствует политическая партия Аллы Шлапак "Социальная справедливость", которая сделала достаточно мощную заявку на парламентскую кампанию, заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев во время презентации рейтинга "ТОП-20 активных и эффективных партий Украины" от Международного центра перспективных исследований и интернет-издания "Апостроф" в Киеве 26 июня.

Карасев отметил, что главная цель досрочных парламентских выборов - новое качество политики, хороший результат управления государством, обновление политической среды и ее концептуального тактического инструментария.

"Для этого Украине нужно не просто привести к власти новых, витринных политиков глянцевого типа, а избрать профессионалов своего дела, опытных специалистов, которые ранее не были востребованы украинской политической средой, которые способны сформировать новое, а главное - результативное качество политической жизни. Именно в этом нуждается украинский народ, он не ждет очередных политических шоу. Мы должны избрать в высший законодательный орган профессионалов, которые способны сформулировать и внедрить качественно новые, европейские социальные стандарты жизни украинцев. Именно поэтому на этих выборах основной запрос гражданского общества не на новые лица, а на новые социальные условия, социальную справедливость, честную политику государства по отношению к своим гражданам", - подчеркнул эксперт.

Карасев добавил, что сегодня в Украине есть политические партии, которые аккумулируют профессиональный опыт и энергию молодости. Одна из таких политических сил - партия Аллы Шлапак "Социальная справедливость".

"Эта политическая сила предлагает очень серьезную стратегию реализации модели государственного управления, которая базируется на социальной справедливости. Лично я возлагаю на "Социальную справедливость" большие надежды. В предвыборном списке партии заявлены компетентные личности, профессионалы из разных сфер, которые прошли школу управления, политической и общественной деятельности. Мне кажется, что находясь в составе обновленного Парламента, представители этой политической силы были бы способны научить молодых депутатов из "Слуги народа" довольно сложному политическому ремеслу законотворца, привлечь внимание к проблемам простых украинцев и определить реальные шаги для их решения. На мой взгляд, "Социальная справедливость" предлагает серьёзную платформу социального обновления и установления в Украине высоких социальных стандартов жизни", - резюмировал Карасев.

Согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии № 1228 и № 1232 участие в парламентских выборах от "Социальной справедливости" будут принимать 154 кандидата в многомандатном и 5 в одномандатных округах. Никто из кандидатов ранее не избирался в парламент, каждый известен своей деятельностью в пользу Украины и территориальных общин, имеет многолетний профессиональный опыт работы.