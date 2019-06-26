Карасьов: тренд парламентських виборів - запит на соціальну справедливість

Фото: Алла Шлапак (з відкритих джерел)

Карасьов зазначив, що партія Шлапак "Соціальна справедливість" відповідає тренду

Нові обличчя не є для українського виборця самоціллю, головний тренд позачергових виборів до Верховної ради України - запит народу на принципово нові, європейські соціальні стандарти. Йому цілком відповідає політична партія Алли Шлапак "Соціальна справедливість", яка зробила досить потужну заявку на парламентську кампанію, заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов під час презентації рейтингу "ТОП-20 активних та ефективних партій України" від Міжнародного центру перспективних досліджень та інтернет-видання "Апостроф" у Києві 26 червня.

Карасьов зазначив, що головна мета дострокових парламентських виборів - нова якість політики, гарний результат управління державою, оновлення політичного середовища та її концептуального тактичного інструментарію.

"Для цього Україні потрібно не просто привести до влади нових, вітринних політиків глянцевого типу, а обрати професіоналів своєї справи, досвідчених фахівців, які раніше не були затребуваними українським політичним середовищем, які здатні сформувати нову, а головне - результативну якість політичного життя. Саме цього потребує український народ, а не чергових політичних шоу. Ми маємо обрати до вищого законотворчого органу професіоналів, які здатні сформулювати та впровадити якісно нові, європейські соціальні стандарти життя українців. Саме тому на цих виборах основний запит громадянського суспільства не на нові обличчя, а на нові соціальні умови, соціальну справедливість, чесну політику держави стосовно своїх громадян", - підкреслив експерт.

Карасьов додав, що сьогодні в Україні є політичні партії, які акумулюють професійний досвід та енергію молодості Одна з таких політичних сил - партія Алли Шлапак "Соціальна справедливість".

"Ця політична сила пропонує дуже серйозну стратегію реалізації моделі державного управління, що базується на соціальній справедливості. Особисто я покладаю на «Соціальну справедливість» великі надії. В передвиборчому списку партії заявлені компетентні особистості, професіонали з різних сфер, які пройшли школу управління, політичної та громадської діяльності. Мені здається, що знаходячись у складі оновленого Парламенту, представники цієї політичної сили були б здатні навчити молодих депутатів із "Слуги народу" досить складному політичному ремеслу законотворця, привернути увагу до проблем простих українців і визначити реальні кроки для їхнього вирішення. На мій погляд, "Соціальна справедливість" пропонує серйозну платформу соціального оновлення та встановлення в Україні високих соціальних стандартів життя", - резюмував Карасьов.

Відповідно до постанов Центральної виборчої комісії № 1228 та № 1232 участь у парламентських виборах від "Соціальної справедливості" братимуть 154 кандидати у багатомандатному та 5 у одномандатних округах. Жоден із кандидатів раніше не обирався до парламенту, кожен відомий своєю діяльністю на користь України та територіальних громад, має багаторічний фаховий досвід роботи.