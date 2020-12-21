Карантинные 8 тысяч гривен получат более миллиона ФОПов и наемных работников

Пенсионный фонд Украины планирует начать выплаты компенсации за карантин по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам. Деньги смогут получить более 1 млн человек.

Об этом РБК-Украина сказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

В пресс-службе уточнили, что Пенсионный фонд пока не получил деньги от главного распорядителя средств - Минсоцполитики.

"Как только мы получим деньги, начнем платить на счета", - сказали в пресс-службе.

У ПФУ подсчитали, что карантинные 8 тысяч гривен могут получить более 1 млн человек. "У нас уже сформированы списки", - отметили в пресс-службе.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что выплаты 8 тысяч гривен компенсации карантин ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря 2020 года.