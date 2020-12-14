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Карантинная помощь бизнесу: полиция предупредила о мошенниках

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала приема заявок на получение "карантинной" помощи за выплатами в "Дію" обратились более 33 тысяч украинцев. Правоохранители предупреждают, что в стране активизировались мошенники.

Об этом сообщают Кабинет министров и Национальная полиция.

Как заявили в полиции, в сети в последнее время увеличилось количество случаев, когда интернет-мошенники выманивают деньги под видом предоставления государственных компенсационных выплат. С начала декабря уже зафиксировали около 100 таких случаев.

"Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты", - рассказали правоохранители.

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Перейдя по ссылке, объясняют в полиции, граждане имеют возможность ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако затем мошенники просят оплатить услуги юриста за оформление заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и т. п.

"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - добавили в полиции.

Чтобы избежать таких ситуации, правоохранители рекомендуют:

  • получать информацию только из официальных источников;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;
  • если же личную информацию достоянием гласности, обратиться в банк и заблокировать карточку;
  • в случае подозрения мошеннических действий - немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня в работе портала "Дія" наблюдались задержки, связанные с наплывом желающих подать заявку на получение материальной помощи.

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