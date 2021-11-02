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Из-за карантина может подорожать проезд по Запорожской области, - ОГА

Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожской области на внутриобластных рейсах сократилось количество пассажиров. Перевозчики заговорили о возможном повышении тарифов.

Об этом заявил и.о. директора Управления транспорта и связи Роман Писарев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт "061".

Это может произойти из-за введения новых правил - с 28 октября проезд в транспорте разрешается только при наличии COVID-сертификата или отрицательного результата тестирования, или документов о выздоровлении.

"Наполняемость автобусов в среднем составляет 30-50%. Случаются случаи отмены рейсов по причине отсутствия пассажиров вообще. Перевозчики настроены поднимать вопросы перед властями об увеличении тарифов", - говорится в сообщении ОГА.

По информации областного управления транспорта и связи в области функционирует 200 междугородных, 198 пригородных и 159 городских маршрутов, на которых ежедневно выезжает около 2000 автобусов.

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Запорожская областьКарантин