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Через карантин може подорожчати проїзд по Запорізькій області, - ОДА

Автор: Анастасія Рокитна

У Запорізькій області на внутрішньообласних рейсах скоротилася кількість пасажирів. Перевізники заговорили про можливе підвищення тарифів.

Про це заявив в.о. директора Управління транспорту і зв'язку Роман Писарєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт "061".

Це може статися через введення нових правил - з 28 жовтня проїзд у транспорті дозволяється тільки при наявності COVID-сертифіката або негативного результату тестування, або документів про одужання.

"Наповнюваність автобусів в середньому становить 30-50%. Трапляються випадки скасування рейсів через відсутність пасажирів взагалі. Перевізники налаштовані піднімати питання перед владою про збільшення тарифів", - йдеться в повідомленні ОДА.

За інформацією обласного управління транспорту та зв'язку в області функціонує 200 міжміських, 198 приміських та 159 міських маршрутів, на яких щодня виїжджає близько 2000 автобусів.

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