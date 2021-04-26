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Из-за карантина бюджет Киева недополучил 2,5 млрд грн с начала года, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Из-за карантина бюджет Киева недополучил более 2,5 млрд грн с начала 2021 года.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В прошлом году город недополучил 5 миллиардов гривен поступлений в бюджет. За первый квартал этого года - уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие суммы. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом", - сообщил Кличко.

По его словам, введенные карантинные ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

"Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели: на проезд в общественном транспорте, закрытие ресторанов и кафе, дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе", - заявил он.

Вместе с тем он призвал быть бдительными и соблюдать правила карантина.

"Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Вскоре будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если нет, придерживаться ключевых правил: температурный скрининг прихожан, один человек на 10 квадратных метров площади помещения, дезинфекция помещений и масочный режим", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Сейчас уже Киев и еще 10 областей соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с COVID-19.

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