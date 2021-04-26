RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Через карантин бюджет Києва недоотримав 2,5 млрд грн з початку року, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Через карантинні обмеження бюджет Києва недоотримав понад 2,5 млрд грн з початку 2021 року.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Торік місто недоотримало 5 мільярдів гривень надходжень в бюджет. За перший квартал цього року - вже понад 2,5 мільярди гривень. Це великі кошти. Але ми розуміємо, що життя і здоров’я людей залишаються ключовим пріоритетом", - повідомив Кличко.

За його словами, запроваджені карантинні обмеження дали результат і динаміка захворюваності в місті знизилася.

"Я можу сказати, що обмеження, які ми ввели: на проїзд в міському транспорті, закриття ресторанів та кафе, дали результати. І ми маємо на сьогодні значне зниження захворюваності в місті", - заявив він.

Водночас він закликав бути пильними і дотримуватись карантинних обмежень.

"Нам не можна впадати в ейфорію і вважати, що всі виклики вже позаду. Невдовзі будуть свята, Великдень. Я звернувся до всіх конфесій, якщо є можливість, проводити богослужіння в режимі онлайн. Якщо немає, дотримуватись ключових правил: температурний скринінг прихожан, одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення, дезинфекція приміщень і масковий режим", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні покращується ситуація з коронавірусом. Зараз вже Київ і ще 10 областей відповідають нормі за рівнем госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКиївбюджет