ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за карантина B2B Jewelry переходит в онлайн, - Гонта

Новости » Финансы     19.03.2020 - 18:21
Из-за карантина B2B Jewelry переходит в онлайн, - Гонта
Фото: Николай Гонта (из открытых источников)

Дальнейшая стратегия проекта будет представлена в следующий понедельник

В B2B Jewerly рассказали, как карантин отразиться на работе проекта и анонсировали плавный переход в онлайн-режим. Об этом говорится в видеообращении руководителя и основателя компании Николая Гонты, передает РБК-Украина.

"Ни я, никто другой не мог предвидеть таких событий в нашей стране и во всем мире. И что мы станем заложниками этой непростой ситуации. Еще в это воскресенье открывались новые магазины, проводились презентации и семинары, а уже сегодня – все отделения законсервированы", - сказал Гонта.

В то же время, он отметил, что основной вопрос, который интересует участников проекта - дальнейшие действия компания и то, как карантин отразиться на работе проекта.

"Я верю, что безвыходных ситуаций не бывает, и все вместе мы попытаемся оградить забором участников B2B от внешних факторов, инфляции, падения уровня жизни и создать в обществе маленькое сообщество обеспеченных людей. Мы планируем плавно перенести проект в онлайн-режим, а это означает, что покупки и получение бонусов вы сможете осуществлять, не выходя из дома", - добавил Гонта.

Дальнейшая стратегия проекта, по словам руководителя компании, будет представлена уже в следующий понедельник.

Как писало РБК-Украина, ранее в В2В Jewelry анонсировали до конца 2020 года открыть ювелирные салоны в каждом райцентре.

Коронавирус в Украине и мире: главные новости 19 марта В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина
Новости Украины бизнескарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь