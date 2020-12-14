ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин выходного дня: КСУ рассмотрит конституционность на этой неделе

Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины на этой неделе решит вопрос о форме рассмотрения представления о конституционности постановления Кабинета министров о карантине выходного дня. Рассмотрение вопроса пройдет на заседании во вторник, 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Суд решит вопрос об устной или письменной форме рассмотрения этого конституционного представления.

Представление подали 48 народных депутатов. В нем обжалованы отдельные положения постановления КМУ, которым введен так называемый карантин выходного дня, предусматривающий ряд ограничений для бизнеса в субботу и воскресенье.

Самые читаемые новости

Обжалуют парламентарии и положение постановления, которым запрещают учреждениям здравоохранения плановые мероприятия по госпитализации, кроме предусмотренных этим документом.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Конституционный суд не будет открывать производство по представлению 48 народных депутатов о конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина.

Как писало РБК-Украина, конституционное представление по карантину выходного дня поступило в КСУ 23 ноября. Это произошло через две недели после его введения.

Так, во время карантина выходного дня, который действовал каждую неделю с полуночи субботы до 00:00 понедельника, в стране запрещалась работа общепита, кинотеатров, ТРЦ и других развлекательных и культурных заведений.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныКарантин