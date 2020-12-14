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Карантин выходного дня: КСУ рассмотрит конституционность на этой неделе

Украина, Понедельник 14 декабря 2020 10:32
Карантин выходного дня: КСУ рассмотрит конституционность на этой неделе
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины на этой неделе решит вопрос о форме рассмотрения представления о конституционности постановления Кабинета министров о карантине выходного дня. Рассмотрение вопроса пройдет на заседании во вторник, 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Суд решит вопрос об устной или письменной форме рассмотрения этого конституционного представления.

Представление подали 48 народных депутатов. В нем обжалованы отдельные положения постановления КМУ, которым введен так называемый карантин выходного дня, предусматривающий ряд ограничений для бизнеса в субботу и воскресенье.

Обжалуют парламентарии и положение постановления, которым запрещают учреждениям здравоохранения плановые мероприятия по госпитализации, кроме предусмотренных этим документом.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Конституционный суд не будет открывать производство по представлению 48 народных депутатов о конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина.

Как писало РБК-Украина, конституционное представление по карантину выходного дня поступило в КСУ 23 ноября. Это произошло через две недели после его введения.

Так, во время карантина выходного дня, который действовал каждую неделю с полуночи субботы до 00:00 понедельника, в стране запрещалась работа общепита, кинотеатров, ТРЦ и других развлекательных и культурных заведений.

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