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Карантин вихідного дня: КСУ розгляне конституційність цього тижня

Україна, Понеділок 14 грудня 2020 10:32
Карантин вихідного дня: КСУ розгляне конституційність цього тижня
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України на цьому тижні вирішить питання про форму розгляду подання щодо конституційності постанови Кабінету міністрів про карантин вихідного дня. Розгляд питання пройде на засіданні у вівторок, 15 грудня.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Суд вирішить питання щодо усної чи письмової форми розгляду цього конституційного подання.

Подання подали 48 народних депутатів. У ньому оскаржені окремі положення постанови КМУ, якою запроваджено так званий карантин вихідного дня, що передбачає ряд обмежень для бізнесу в суботу та неділю.

Оскаржують парламентарії й положення постанови, яким забороняють установам охорони здоров'я планові заходи з госпіталізацій, крім передбачених цим документом.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що Конституційний суд не буде відкривати провадження за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності обмеження роботи бізнесу під час карантину.

Як писало РБК-Україна, конституційне подання з карантину вихідного дня надійшло в КСУ 23 листопада. Це сталося через два тижні після його введення.

Так, під час карантину вихідного дня, який діяв щотижня з півночі суботи до 00:00 понеділка, у країні заборонялася робота громадського харчування, кінотеатрів, ТРЦ і інших розважальних та культурних закладів.

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