Карантин выходного дня в Киеве: какие ограничения введут

Киев будет выполнять решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня. С полуночи субботы, 14 ноября, в городе будут введены предусмотренные правительством ограничения.
Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.
Так, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в Киеве запретят:
В то же время на выходных правительство разрешает:
За соблюдением карантинных ограничений будут следить правоохранительные органы.
Напомним, некоторые города Украины отказались вводить карантин выходного дня. Среди них Львов, Тернополь и Черкассы.
Однако в Кабмине утверждают, что местные власти не имеют полномочий отказываться от введения карантина выходного дня.