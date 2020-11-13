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Карантин выходного дня в Киеве: какие ограничения введут

Автор: Дмитрий Левицкий

Киев будет выполнять решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня. С полуночи субботы, 14 ноября, в городе будут введены предусмотренные правительством ограничения.

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Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

Так, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в Киеве запретят:

  • прием посетителей барами, ресторанами, кафе;
  • работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ);
  • работу салонов красоты, магазинов промышленных товаров и т.п.;
  • проведение культурных массовых мероприятий и работу учреждений культуры;
  • работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

В то же время на выходных правительство разрешает:

  • адресную доставку заказов и работу на вынос в заведениях общественного питания;
  • работу магазинов, где 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветпрепаратами и кормами;
  • работу АЗС и СТО;
  • работу банков и операторов почтовой связи;
  • работу заведений медицинской практики.

За соблюдением карантинных ограничений будут следить правоохранительные органы.

Напомним, некоторые города Украины отказались вводить карантин выходного дня. Среди них Львов, Тернополь и Черкассы.

Однако в Кабмине утверждают, что местные власти не имеют полномочий отказываться от введения карантина выходного дня.

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