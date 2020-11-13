Карантин выходного дня в Киеве: какие ограничения введут

Киев будет выполнять решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня. С полуночи субботы, 14 ноября, в городе будут введены предусмотренные правительством ограничения.

Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

Так, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в Киеве запретят:

прием посетителей барами, ресторанами, кафе;

работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ);

работу салонов красоты, магазинов промышленных товаров и т.п.;

проведение культурных массовых мероприятий и работу учреждений культуры;

работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

В то же время на выходных правительство разрешает:

адресную доставку заказов и работу на вынос в заведениях общественного питания;

работу магазинов, где 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветпрепаратами и кормами;

работу АЗС и СТО;

работу банков и операторов почтовой связи;

работу заведений медицинской практики.

За соблюдением карантинных ограничений будут следить правоохранительные органы.

Напомним, некоторые города Украины отказались вводить карантин выходного дня. Среди них Львов, Тернополь и Черкассы.

Однако в Кабмине утверждают, что местные власти не имеют полномочий отказываться от введения карантина выходного дня.