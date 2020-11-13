Карантин вихідного дня в Києві: які обмеження введуть

Київ буде виконувати рішення Кабміну про введення в Україні карантину вихідного дня. З опівночі суботи, 14 листопада, у місті будуть введені передбачені урядом обмеження.
Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.
Так, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка у Києві буде заборонено:
Водночас на вихідних уряд дозволяє:
За дотриманням карантинних обмежень будуть слідкувати правоохоронні органи.
Нагадаємо, деякі міста України відмовилися вводити карантин вихідного дня. Серед них Львів, Тернопіль та Черкаси.
Однак в Кабміні стверджують, що місцева влада не має повноважень відмовлятися від введення карантину вихідного дня.