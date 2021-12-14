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Карантин в Украине: "желтых" областей снова стало больше, "красных" - 10

Автор: Анастасия Рокитна

"Желтая" зона снова расширилась, в нее перешла еще одна область. "Оранжевая" Донецкая область вошла в эту зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

"Желтая" зона

Сейчас в эту зону входят:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая,
  13. Донецкая области.

"Красная" зона

В ней находятся следующие регионы:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская,
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская,
  10. Черниговская.

Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.

"Оранжевая" зона

Эта зона уменьшилась до двух областей и сегодня в ней находятся:

  • Закарпатская,
  • Одесская.
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