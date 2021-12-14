Карантин в Украине: "желтых" областей снова стало больше, "красных" - 10
"Желтая" зона снова расширилась, в нее перешла еще одна область. "Оранжевая" Донецкая область вошла в эту зону.
"Желтая" зона
Сейчас в эту зону входят:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая области.
"Красная" зона
В ней находятся следующие регионы:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.
"Оранжевая" зона
Эта зона уменьшилась до двух областей и сегодня в ней находятся: