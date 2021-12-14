Карантин в Україні: "жовтих" областей знову стало більше, "червоних" - 10
"Жовта" зона знову розширилась, в неї перейшла ще одна область. "Помаранчева" Донецька область ввійшла в цю зону.
"Жовта" зона
Зараз в цю зону входять:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька області.
"Червона" зона
В ній перебувають такі регіони:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Втім, з 15 грудня з цієї зони вийдуть Вінницька та Хмельницька області.
"Помаранчева" зона
Ця зона зменшилась до двох областей і сьогодні в ній перебувають: