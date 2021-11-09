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Карантин в Украине: "желтую" зону сократили, в "красной" - более половины областей

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократили "желтую" зону карантина, Закарпатская область перешла в "оранжевую". В "красной" зоне - больше половины областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 17 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся 6 регионов:

  1. Винницкая,
  2. Полтавская,
  3. Харьковская,
  4. Черкасская,
  5. Черновицкая,
  6. Закарпатская (сегодня добавилась).

"Желтая" зона

В этой зоне только две области:

  1. Кировоградская,
  2. Тернопольская.
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