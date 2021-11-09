Карантин в Україні: "жовту" зону скоротили, в "червоній" - більше половини областей
В Україні скоротили "жовту" зону карантину, Закарпатська область перейшла у "помаранчеву". У "червоній" зоні - більше половини областей.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська.
"Помаранчева" зона
В цій зоні перебувають 6 регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Закарпатська (сьогодні додалась).
"Жовта" зона
У цій зоні тільки дві області:
- Кіровоградська,
- Тернопільська.