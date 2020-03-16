Карантин в Украине: в "Укрпочте" сообщили об изменениях в работе

"Укрпочта" работает в обычном режиме, даже в тех городах, где закрываются другие заведения в связи с карантином из-за коронавируса, но введены некоторые изменения. Об этом сообщает глава "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

В частности, вводятся следующие изменения:

1) С сегодняшнего дня можно увидить желтые линии в отделениях. Не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно.

2) Если видите очередь, не заходите в отделение (при нормальной погоде), подождите и зайдите, когда очередь станет меньше.

3) в "Укрпочте" работают "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей в 13:00 вдвое меньше, чем после. Можно приходить после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновируса смогли воспользоваться услугами по утрам.

Отметим, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

По состоянию на сегодня в Украине зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом, из них - одна смерть.