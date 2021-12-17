Карантин в Украине: в трех "красных" областях полностью стабилизировались COVID-показатели

В трех "красных" областях полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

COVID-показатели стабилизировались в "красных" Киевской, Сумской и Житомирской областях. Еще в одном регионе, а именно Черкасском, почти стабилизировались показатели.

Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из этой зоны всех вышеперечисленных областей.