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Карантин в Украине: в трех "красных" областях полностью стабилизировались COVID-показатели

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 08:55
Карантин в Украине: в трех "красных" областях полностью стабилизировались COVID-показатели Фото: в трех "красных" областях полностью стабилизировались COVID-показатели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В трех "красных" областях полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: в трех &quot;красных&quot; областях полностью стабилизировались COVID-показатели

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

COVID-показатели стабилизировались в "красных" Киевской, Сумской и Житомирской областях. Еще в одном регионе, а именно Черкасском, почти стабилизировались показатели.

Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из этой зоны всех вышеперечисленных областей.

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