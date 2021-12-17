Карантин в Украине: в трех "красных" областях полностью стабилизировались COVID-показатели
Фото: в трех "красных" областях полностью стабилизировались COVID-показатели (Виталий Носач, РБК-Украина)
В трех "красных" областях полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Желтая" зона
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
"Красная" зона
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
COVID-показатели стабилизировались в "красных" Киевской, Сумской и Житомирской областях. Еще в одном регионе, а именно Черкасском, почти стабилизировались показатели.
Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из этой зоны всех вышеперечисленных областей.