Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях повністю стабілізувались COVID-показники
Фото: у трьох "червоних" областях повністю стабілізувались COVID-показники (Віталій Носач, РБК-Україна)
У трьох "червоних" областях повністю стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Мова йде про Київську, Сумську та Житомирську області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Жовта" зона
Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська.
"Червона" зона
Ця зона зараз налічує 8 областей:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
COVID-показники стабілізувались у "червоних" Київській, Сумській та Житомирській областях. Ще в одному регіоні, а саме Черкаському, майже стабілізувались показники.
Крім того, у МОЗ анонсували вихід з цієї зони усіх вищеперерахованих областей.