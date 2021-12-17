Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях повністю стабілізувались COVID-показники

У трьох "червоних" областях повністю стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Мова йде про Київську, Сумську та Житомирську області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська.

COVID-показники стабілізувались у "червоних" Київській, Сумській та Житомирській областях. Ще в одному регіоні, а саме Черкаському, майже стабілізувались показники.

Крім того, у МОЗ анонсували вихід з цієї зони усіх вищеперерахованих областей.