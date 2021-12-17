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Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях повністю стабілізувались COVID-показники

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 08:55
Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях повністю стабілізувались COVID-показники Фото: у трьох "червоних" областях повністю стабілізувались COVID-показники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У трьох "червоних" областях повністю стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Мова йде про Київську, Сумську та Житомирську області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: у трьох &quot;червоних&quot; областях повністю стабілізувались COVID-показники

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька,
  14. Вінницька,
  15. Хмельницька,
  16. Закарпатська,
  17. Одеська.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

  1. Волинська,
  2. Житомирська,
  3. Запорізька,
  4. Київська,
  5. Миколаївська,
  6. Сумська,
  7. Черкаська,
  8. Чернігівська.

COVID-показники стабілізувались у "червоних" Київській, Сумській та Житомирській областях. Ще в одному регіоні, а саме Черкаському, майже стабілізувались показники.

Крім того, у МОЗ анонсували вихід з цієї зони усіх вищеперерахованих областей.

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