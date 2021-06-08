Карантин в Украине смягчили: что разрешено (полный список)

Теперь в Украине разрешено проводить массовые мероприятия с участием больше одного человека на четыре квадратных метра или заполненностью на две трети мест.

При этом количество участников мероприятий может быть не ограничено при наличии у всех отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

При этом кинотеатрам и другим культурным заведениям разрешено заполнять свои залы на две трети. Теперь зрителей будут размещать в зале с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом или более 50 мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

Также теперь разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах. При том кафе и рестораны теперь могут работать круглосуточно. Также столики в заведениях общественного питания должны быть размещены на расстоянии 1,5 м друг от друга.

При этом теперь могут возобновить свою работу гостиницы, хостелы, кемпинги.

Кроме того, теперь при въезде в Украину иностранцы могут предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест, но и отрицательный тест на антиген или международный сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.