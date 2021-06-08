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Карантин в Україні пом'якшили: що дозволено (повний список)

Автор: РБК-Україна

В Україні пом'якшили карантинні обмеження. Зокрема, для закладів культури і туризму.

Про це йдеться в постанові уряду від 2 червня 2021 року.

Тепер в Україні дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метри або заповненістю на дві третини місць.

При цьому кількість учасників заходів може бути не обмежена при наявності у всіх негативного результату тестування на COVID - 19 або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

При цьому кінотеатрам та іншим культурним закладам дозволено заповнювати свої зали на дві третини. Тепер глядачів будуть розміщувати в залі з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом або понад 50 місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп з двох осіб) в кожному окремому кінозалі або залі.

Також тепер дозволена робота дискотек, нічних клубів і проведення святкових заходів в кафе і ресторанах. При тому кафе і ресторани тепер можуть працювати цілодобово. Також столики в закладах громадського харчування повинні бути розміщені на відстані 1,5 м один від одного.

При цьому тепер можуть відновити свою роботу Готелі, Хостели, Кемпінги.

Крім того, тепер при в'їзді в Україну іноземці можуть пред'являти не тільки негативний ПЛР-тест, але і негативний тест на антиген або міжнародний сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Нагадаємо, Кабмін змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.

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