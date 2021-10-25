Карантин в Украине: шесть областей "красных", четыре - "желтых". Другие - "оранжевые"

В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в областях. В "красной" зоне находится шесть областей, а в "желтой" - только четыре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Эта зона карантина с каждой неделей все больше расширяется. Сегодня в "красной" зоне шесть регионов:
Херсонская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября.
Показатель загруженности кроватей с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.
В эту зону входит больше всего украинских областей. А именно:
Эта зона карантина стала наименьшей. В нее входят: