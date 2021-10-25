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Карантин в Украине: шесть областей "красных", четыре - "желтых". Другие - "оранжевые"

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в областях. В "красной" зоне находится шесть областей, а в "желтой" - только четыре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

Эта зона карантина с каждой неделей все больше расширяется. Сегодня в "красной" зоне шесть регионов:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Херсонская.

Херсонская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября.

Показатель загруженности кроватей с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. А именно:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Ровенская.
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала наименьшей. В нее входят:

  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Винницкая.

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Карантин