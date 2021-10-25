Карантин в Украине: шесть областей "красных", четыре - "желтых". Другие - "оранжевые"

"Красная" зона

Эта зона карантина с каждой неделей все больше расширяется. Сегодня в "красной" зоне шесть регионов:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская.

Херсонская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября.

Показатель загруженности кроватей с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. А именно:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Ровенская.

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала наименьшей. В нее входят: