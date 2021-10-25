Карантин в Україні: шість областей "червоних", чотири - "жовтих". Інші - "помаранчеві"

В Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в областях. У "червоній" зоні перебуває шість областей, а в "жовтій" - тільки чотири.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Ця зона карантину з кожним тижден все більше розширюється. Сьогодні у "червоній" зоні шість регіонів:
Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.
Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопольської та Черкаської областей.
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
Ця зона карантину стала найменшою. А саме: