Карантин в Украине: в Раду будут пропускать ограниченное количество журналистов

В Раду будут пропускать ограниченное количество журналистов в связи с введением карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте

Так, планируется, что в пленарную неделю журналистов будут пропускать для работы и общения с депутатами только на третий этаж.

"В целом будут действовать ограничения: по одной съемочной группе с телеканала. По одному корреспонденту от СМИ. На балкон прессы также не будут пускать. Лишь в пресс-центр", - сообщил собеседник агенства

Так, кулуары второго этажа будут открытыми лишь для народных депутатов и аппарата ВР.

"Стихийных брифингов, конечно, не будет. Подходы в зоне брифингов будут транслировать, как и все заседания комитетов", - добавил собеседник.

Напомним, глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

Как отмечается, до 3 апреля будет ограничен допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения ВР всем лицам, кроме народных депутатов, работников Аппарата Совета, помощников-консультантов нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.