Карантин в Украине. Пять областей "красных", на очереди - шестая, больше всего - "оранжевых"

В Украине в "красной" зоне карантина находятся пять областей, в "желтой" - так же. Однако, под угрозой усиления карантина еще три области, одна из них завтра уже перейдет в "красную" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 5 областей:
Кроме того, с завтрашнего дня в эту зону перейдет Сумская область. А в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.
На карте Минздрава указано, что показатель загруженности коек превышает три дня в Ивано-Франковской и Николаевской областях, а также Хмельницкой.
Уровень госпитализации превышает почти во всех областях. Нормальные показатели только в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской.
Это самая большая зона, к ней относятся:
В этой зоне находятся пять регионов: