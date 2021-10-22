Карантин в Україні. П'ять областей "червоних", на черзі - шоста, найбільше - "помаранчевих"

В Україні в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей, у "жовтій" - так само. Втім, під загрозою посилення карантину ще три області, одна з них завтра вже перейде в "червону" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Станом на сьогодні, у цій зоні перебуває 5 областей:
Крім того, з завтрішнього дня у цю зону перейде Сумська область. А в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.
На карті МОЗ вказано, що показник завантаженості ліжок перевищує три дні в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також Хмельницькій.
Рівень госпіталізації перевищує майже у всіх областях. Нормальні показники тільки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.
Це найбільша зона, до неї відносяться:
У цій зоні перебувають п'ять регіонів: